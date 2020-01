Roma-Torino streaming e probabili formazioni: dove vederla

Roma-Torino: la Lupa sfida i granata nell’anticipo serale della domenica della 18ª giornata di Serie A

La sfida serale fra la Roma di Fonseca e il Torino di Walter Mazzarri scalderà la domenica calcistica della 18ª giornata di Serie A. I capitolini sono quarti in classifica con 35 punti, i granata invece sono al 10° posto assieme al Milan a quota 21. Roma-Torino: la partita si giocherà domenica 5 gennaio 2020 nello scenario dello Stadio Olimpico di Roma con fischio d’inizio alle ore 20.45.

Roma-Torino sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN. Gli abbonati potranno seguire la partita in diretta streaming sul pc collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure su smartphone e tablet attraverso l’app DAZN, scaricabile su tutti i device iOS e Android.

Sarà possibile anche seguire Roma-Torino sulle moderne smart tv compatibili con l’applicazione o collegando al proprio televisore una console Xbox o PlayStation 4 o un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. La telecronaca di Roma-Torino su DAZN sarà curata da Pierluigi Pardo. Al suo fianco ci sarà Roberto Cravero nel ruolo di commentatore tecnico.

Roma-Torino, info e dove vederla

Competizione: Serie A 2019/2020

Quando: Domenica 5 gennaio 2020

Fischio d’inizio: ore 20.45

Stadio: Stadio Olimpico (Roma)

Dove vederla in streaming: Segui live Roma-Torino solo su DAZN

Arbitro: Marco Di Bello di Brindisi



Le probabili formazioni

ROMA – Fonseca potrebbe confermare la stessa formazione che prima della sosta natalizia ha battuto in trasferta la Fiorentina. Davanti dunque, alle spalle del centravanti Dzeko, spazio a Perotti sulla trequarti accanto a Zaniolo e Lorenzo Pellegrini. L’argentino potrebbe essere preferito a Mkhitaryan e Under, mentre Pastore e Kluivert dovrebbero dare forfait per problemi fisici. In mediana la consolidata coppia composta da Diawara e Veretout, mentre in difesa potrebbe esserci la conferma di Florenzi a destra, con Kolarov a sinistra e al centro la coppia composta da Mancini e Smalling.

TORINO – Mazzarri avrà diverse assenze fra infortunati e squalificati. Ansaldi è ai box per problemi fisici oltre che squalificato, con lui il giudice sportivo ha fermato per un turno anche Bremer. A centrocampo Baselli sarà out fino a fine mese, mentre restano indisponibili anche Edera, Iago Falque e Lyanco. Davanti a Sirigu, toccherà dunque a Djidji completare la linea a tre difensiva con Izzo e N’Koulou. In mediana Ola Aina potrebbe essere preferito a De Silvestri sulla fascia destra, mentre sulla corsia mancina agirà Laxalt. In mezzo spazio a Lukic, favorito su Meité, accanto a Rincon. Davanti Verdi e Berenguer sulla trequarti alle spalle del centravanti Belotti.



ROMA (4-2-3-1): Pau López; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Lo. Pellegrini, Perotti; Dzeko. All. Fonseca

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Djidji; Ola Aina, Lukic, Rincon, Laxalt; Verdi, Berenguer; Belotti. All. Mazzarri

