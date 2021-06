Roma, tre cessioni per finanziare l’acquisto di Xhaka: i nomi

La Roma pensa a tre possibili partenti per ottenere il denaro utile da reinvestire su Xhaka: i nomi in esubero

Un tesoretto per arrivare a Granit Xhaka. È questo, secondo La Gazzetta dello Sport, l’obiettivo della Roma.

I nomi da cui poter ricavare il denaro utile sono quelli di Robin Olsen, Alessandro Florenzi e Cengiz Under per mettere in cassaforte una trentina di milioni e sferrare l’assalto al centrocampista dell’Arsenal. D’altronde c’è bisogno di soldi per convincere l’Arsenal a cedere Xhaka. La prima offerta di 15 milioni è stata ritenuta insufficiente davanti a una richiesta di 25, ma è possibile che ci si incontri a metà strada, sfruttando i bonus che la società giallorossa può mettere sul piatto a seconda degli obiettivi raggiunti.