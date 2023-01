Roma, ultimatum di Mou a Smalling: rinnovo o addio

Roma, ultimatum di José Mourinho nei confronti di Smalling. Senza rinnovo ci sarà l’addio dell’inglese

La Roma vuole trattenere Smalling per volontà di Mourinho che, per rimanere sulla panchina giallorossa, si aspetta che il club non ceda i giocatori migliori. Lo riferisce Sky Sport.

L’inglese andrà in scadenza a giugno e ha un’opzione per il rinnovo a 3 milioni, mentre il club giallorosso propone un biennale a cifre più basse e il giocatore, con l’agente, hanno preso tempo. La situazione è in stand by.