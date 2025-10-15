Roma, un solo grande dubbio per Gasperini in vista della gara contro l'Inter - Calcio News 24

Roma: dubbio trequarti per Gasperini in vista del big match contro l’Inter

Sabato sera, allo Stadio Olimpico, andrà in scena una delle sfide più attese della stagione: Roma-Inter, un big match che può dire molto sul futuro del campionato. La Roma, guidata da Gian Piero Gasperini, arriva a questa partita con grandi ambizioni e la volontà di confermarsi ai vertici della classifica. Tuttavia, l’allenatore giallorosso dovrà affrontare un importante dilemma tattico in vista del match contro i nerazzurri.

Il nodo principale riguarda la scelta di chi affiancare al talento argentino Matías Soulé sulla trequarti. L’ex Frosinone è ormai diventato un punto fermo dello scacchiere offensivo, ma resta da decidere chi sarà il suo partner in attacco. Le opzioni sul tavolo sono di altissimo livello: Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini e Stephan El Shaarawy si contendono una maglia da titolare, ciascuno con le proprie qualità e motivazioni.

Secondo le ultime indiscrezioni, Gasperini non ha ancora sciolto le riserve. La scelta sarà dettata da diversi fattori, tra cui la condizione fisica dei tre candidati, il piano tattico pensato per affrontare l’Inter e il rendimento recente in allenamento. Dybala sembra favorito, grazie alle buone prestazioni delle ultime settimane e alla sua capacità di accendere la manovra offensiva della Roma con un solo tocco. Tuttavia, Pellegrini, capitano della squadra, e El Shaarawy, sempre prezioso nei big match, rappresentano valide alternative.

Questa incertezza rende ancora più interessante la vigilia della sfida contro l’Inter. La Roma è consapevole dell’importanza della gara: vincere significherebbe mandare un messaggio forte alle rivali e consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica. Ma per farlo, servirà la scelta giusta, quella che permetterà alla squadra di esprimere tutto il proprio potenziale.

Il duello tra Roma e Inter non si gioca solo sul campo, ma anche sulle lavagne tattiche e nelle scelte strategiche. Gasperini dovrà fare affidamento sull’esperienza dei suoi uomini chiave e sull’energia di un gruppo che ha dimostrato grande solidità fino a questo punto della stagione.

Tutto è pronto per una sfida che può valere più di tre punti. E in casa Roma, ogni dettaglio potrebbe fare la differenza.

