Roma, Under e Kalinic via per Petagna e Politano

Roma, mercato in fermento in casa giallorossa: l’obiettivo primario è quello di portare nella Capitale un vice Dzeko

Si lavora in casa Roma alla ricerca di un vice Dzeko da inserire nella rosa nel più breve tempo possibile. I nomi ormai sono noti ma prima bisognerà piazzare Kalinic e Under.

Come riporta il Corriere dello Sport infatti se Kalinic accettasse di ritornare a Madrid, oppure di approdare in un altro club, i giallorossi il nome più papabile è quello di Andrea Petagna. Certo per Fonseca il sogno è Mariano Diaz ma il prezzo fissato dal Real è troppo alto per un’operazione da fare a gennaio.

Stesso discorso per Under, sul turco ci sono molti club e se a gennaio dovesse fare le valigie la Roma farebbe un affondo per Politano che arriverebbe con un prestito con diritto di riscatto fissato ad una ventina di milioni.