Roma Verona, Paolo Zanetti: «La gara è uno stimolo, vogliamo riscattarci. Gasperini? Le sue squadre sono rulli compressori» - Calcio News 24

Le parole di Paolo Zanetti, allenatore del Verona, in vista della gara contro la Roma



A due giorni dalla sfida contro la Roma, Paolo Zanetti ha presentato l’incontro dalla parte del Verona, toccando vari aspetti della condizione della sua squadra, le strategie tattiche e le aspettative per la partita contro una delle formazioni più in forma del campionato.

Il ritorno a Roma e le condizioni degli infortunati

«Gagliardini sì [ci sarà, ndr], Valentini e Mosquera lavorano ancora a parte e vediamo la prossima settimana. Comunque tornare lì ci è da stimolo, per riscattarci, per rifarci con una grande prestazione. Incontriamo una squadra in grande forma, che infila risultati da molto tempo già dall’anno scorso. Gasperini è uno dei tecnici più bravi, con giocatori in forma che fanno la differenza. Dopo la Juventus abbiamo un’altra sfida di grandissimo livello».

Le scelte dopo la Coppa Italia

«Più di qualcuno [di quelli visti in Coppa Italia può tornare utile, ndr], è stato un ottimo test. Non ho grandissimi dubbi sulle scelte. Gagliardini rientra, tanti ragazzi li ho visti crescere, recuperare e stare meglio. Stanno acquisendo una buona condizione atletica».

Il ricordo degli 11 gol subiti contro Gasperini

«L’anno scorso è stato così, sì. Quando le squadre di Gasperini girano, non c’è rivale che tenga. Le sue squadre diventano rulli compressori. Diventano partite molto difficili se non si dà il massimo e se non si sta bene. Per combattere questi duelli a tutto campo che loro creano. Se facciamo una grande prestazione come quella vista contro la Juventus, che ha concetti simili al calcio di Gasperini, allora possiamo dire la nostra».

La produzione offensiva e l’intesa tra Giovane e Orban

«Sicuramente, per vincere bisogna fare gol. Bisogna analizzare i tiri che abbiamo fatto nelle ultime due di campionato, 34, perché non sono stati tiri velleitari. Quello che è mancato è stato un pizzico di precisione, perché sono stati tiri veri, azioni costruite. Continuando a lavorare i gol arriveranno». Sull’intesa tra i due attaccanti: «Stiamo lavorando molto su questo. A volte sono stati un po’ individualisti, la vedo come una cosa positiva perché voglio gente con fame. Ho letto che Orban ha detto di voler fare sempre gol, quindi accetto anche che tiri da centrocampo anche perché contagia anche gli altri. Senza palla stanno facendo un grandissimo lavoro. Con la palla secondo me possono crescere molto nel duettare fra di loro».

Come ottenere solidità difensiva

«Sicuramente il lavoro di squadra. Siamo stati, a parte con la Lazio, solidi. La solidità si raggiunge con il lavoro di squadra. Dobbiamo fare tutto assieme, lo stiamo facendo bene sia in attacco che in difesa. Con la Roma sarà uguale, gente come Soulé, Pellegrini e gli altri è pericolosa, salta l’uomo e decide. Abbiamo capito subito quello che serve, la predisposizione della squadra».

Il miglioramento fisico

«Sono dati che vediamo anche noi. I giocatori si sono presentati molto bene, in ritiro vedevate già una squadra che spingeva. Aver dato continuità è stato importante. In linea generale abbiamo accorciato sui tempi per coprire in maniera più veloce le distanze. La squadra si esprime molto bene in velocità sia per caratteristiche che per la condizione in sé».