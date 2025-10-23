Roma, oggi il Viktoria Plzen in Europa League! Fondamentale superare la crisi di gol: Dovbyk e Ferguson chiamati alla svolta dal Corriere dello Sport

Roma, oggi il Viktoria Plzen in Europa League per superare l’astinenza offensiva! Dovbyk e Ferguson chiamati al riscatto dal Corriere dello Sport

L’analisi del Corriere dello Sport mette in evidenza la doppia crisi offensiva della Roma, con Artem Dovbyk e Lewis Ferguson lontani dal rendimento atteso. L’attaccante ucraino, 28 anni, ha segnato finora un solo gol, contro il Verona, e attraversa un momento difficile sia dal punto di vista tecnico che mentale. Come ricordato dal quotidiano, Dovbyk è profondamente segnato dalla guerra in Ucraina: solo ieri ha condiviso sui social un video del presidente Volodymyr Zelensky, accompagnato da tre cuori spezzati, a testimoniare il dolore per il bombardamento di un asilo a Kharkiv. Un peso emotivo che inevitabilmente influisce anche sul campo.

Errori e astinenza: il momento difficile di Dovbyk

Favorito su Ferguson, Dovbyk tornerà titolare in Europa League contro il Viktoria Plzen, nel tentativo di riscattare il disastroso match col Lille, dove aveva sbagliato due rigori clamorosi. L’obiettivo è interrompere un digiuno europeo che dura da un anno esatto: la sua ultima rete risale al 24 ottobre 2024, in Roma-Dinamo Kiev 1-0. Da allora, nove partite senza gol in campo internazionale. Un dato preoccupante per un centravanti costato 40 milioni di euro, reduce da una stagione con 17 reti ma mai decisive nei momenti chiave.

Ferguson, la delusione continua

Non se la passa meglio Lewis Ferguson, che non segna in un club dal 26 ottobre 2024, ai tempi del Brighton. Dopo una stagione anonima al West Ham, anche a Roma il centrocampista scozzese fatica a imporsi. Le ultime prestazioni lo hanno fatto scivolare nelle gerarchie, e Gian Piero Gasperini si aspetta una reazione immediata.

Con un attacco sterile e due giocatori in cerca di fiducia, la Roma ha urgente bisogno di risposte: la zona Champions League è a rischio e il tecnico giallorosso non può attendere oltre. Intanto, tra i tifosi cresce la nostalgia per Shomurodov (4 gol in 8 partite con il Basaksehir) e Abraham (8 reti in 14 gare con il Besiktas). Per Dovbyk e Ferguson, la sfida contro il Plzen rappresenta più di una partita: è l’occasione per invertire la rotta e riconquistare Roma.