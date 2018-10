Roma-Viktoria Plzen: formazioni ufficiali e partita in diretta live – Champions League 2018/2019

Roma-Viktoria Plzen, 2ª giornata gruppo G Champions League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Roma e Viktoria Plzen scenderanno in campo alle ore 21 allo Stadio Olimpico di Roma per affrontarsi nella seconda giornata dei gironi di Champions League. La sfida di questa sera risulta essere una gara importante per la Roma che nel gruppo G è sconfinata all’ultima posizione dopo aver perso nella scorsa giornata contro il Real Madrid per 3-0. Un passo falso significherebbe dover vincere obbligatoriamente contro il CSKA Mosca nella prossima giornata.

Il Viktoria Plzen arriva da un buon pareggio per 2-2 ottenuto fuori casa contro il club di Mosca e questa sera cercherà di portare via punti importanti dall’Olimpico. La squadra allenata da Vrba è detentrice del titolo di campione di Repubblica Ceca e in questo inizio di stagione si trova in prima posizione a pari punti con lo Slavia Praga. Tuttavia, in campionato, non vince dallo scorso 19 agosto. Da allora sono infatti arrivate due sconfitte di fila contro lo Slavia Praga per 4-0 e contro il Jablonec per 3-0.

Roma-Viktoria Plzen: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 21

Roma-Viktoria Plzen: formazioni ufficiali

Roma-Viktoria Plzen: probabili formazioni e pre-partita

Rispetto al 4-2-3-1 del derby di sabato scorso, Di Francesco adotterà un 4-3-3 che vedrà una serie di novità. La prima riguarda Florenzi che viene arretrato dal reparto avanzato alla difesa a fianco di Manolas, Fazio e Kolarov. Panchina per Santon. Nel centrocampo spazio a Pellegrini dal 1’ minuto che ha ben impressionato a partita in corso nel derby. Al suo fianco non ci sarà De Rossi, ma ci saranno Nzonzi e Cristante. Nel reparto d’attacco ritorna Under con Dzeko unica punta. Sulla destra ballottaggio Kluivert–El Shaarawy.

ROMA (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Lorenzo Pellegrini, Nzonzi, Cristante; Under, Dzeko, Kluivert. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Formazione tutta orientata all’attacco per il Viktoria Plzen che dovrà cercare di portare via punti importanti dall’Olimpico. Vrba si affida al 4-2-3-1 che vede Kozacik in porta e Reznik, Pernica, Hejda e Limbersky in difesa. Probabile ballottaggio Hejda–Hubnik. Sulla mediana spazio a Hrosovsky e a Prochazka, mentre nel reparto d’attacco dietro a Krmencik unica punta, ci saranno Petržela, Horava e Kovarik. Probabile inserimento di Kopic al posto di Petrzela.

VIKTORIA PLZEN (4-2-3-1): Kozacik; Reznik, Pernica, Hejda, Limbersky; Prochazka, Hrosovsky; Petržela, Horava, Kovarik; Krmencik. Allenatore: Pavel Vrba.

Roma-Viktoria Plzen Streaming: dove vederla in tv

Roma-Viktoria Plzen sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport 1 (canale 201 dello Sky Box, in HD 240) e Sky Calcio 2 (canale 252 dello Sky Box, anche in HD) oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco la lista di siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.