Roma Viktoria Plzen, le parole di Gasperini nel post gara: «La squadra ha lottato fino alla fine, ha cercato di pareggiare e di fare gol»

Al termine della partita di Europa League contro il Viktoria Plzen, Gian Piero Gasperini ha analizzato la prestazione della sua squadra, soffermandosi sugli aspetti positivi e sulle difficoltà emerse durante i novanta minuti.

Per la Roma, invece, la sconfitta pesa in classifica: i giallorossi restano fermi a quota 3 punti nel girone unico, frutto di una vittoria e due ko nelle prime tre giornate. Le parole a Sky Sport:

PAROLE – «La squadra ha lottato fino alla fine, ha cercato di pareggiare e di fare gol. Siamo stati mosci nelle conclusioni. C’è tanta gente che non segna da tanto tempo, bisogna farsi un’esame di coscienza. La fiducia ai giocatori viene data dalle prestazione, dai risultati. Soprattutto nel primo tempo c’erano molti spazi, se non sono stati sfruttati dobbiamo chiederci perché. La possibilità di giocare bene c’era, soprattutto di entrare di più in area. Sono cose che dobbiamo fare per aumentare la nostra prolificità in attacco.»

«Si può risolvere la situazione con questi giocatori? Si deve risolvere con questi giocatori, tutti devono fare un assist in più, un tiro in più, un gol in più. Tutti, anche se lo score di alcuni non è così alto. Ho visto prestazioni buone di diversi elementi ma con questi risultati vengono giudicate negativamente»

