Roma, vittoria convincente contro il Celtic! Fiducia ritrovata e con questo Ferguson... L'analisi sui giallorossi

Roma, grande vittoria contro il Celtic in trasferta! Adesso la fiducia è ritrovata e con questo Ferguson di può puntare in alto. I dettagli

La trasferta di Glasgow si è rivelata una boccata d’ossigeno per la Roma, che torna dall’Europa League con una vittoria convincente, gol ritrovati e un’iniezione di fiducia fondamentale in vista del rush finale del 2025. Contro i Rangers, i giallorossi hanno registrato diverse “prime volte” significative. Su tutte, la doppietta di Evan Ferguson, che non segnava più di un gol in una partita da oltre due anni. I suoi gol sono stati decisivi per piegare il match e regalare alla Roma una vittoria esterna con tre gol di scarto, evento che non si verificava da 44 trasferte (Monza-Roma 1-4, marzo 2024).



LaRoma24.it segnala come, al di là dei numeri, la partita abbia offerto spunti tattici interessanti. Per la prima volta in stagione, la Roma ha avuto meno del 50% di possesso palla (43%). Un dato che, per le squadre di Gasperini, non è necessariamente negativo, poiché favorisce le transizioni offensive dopo la riconquista. Questo aspetto sembra riuscire meglio in Europa: se i dati sul pressing (PPDA) sono simili tra Serie A ed Europa League, l’efficacia cambia drasticamente. In Italia, la Roma converte in tiri solo l’11,34% delle riconquiste, mentre in Europa questo dato sale al 20,59% (14 conclusioni totali, secondo solo al Feyenoord).



A Glasgow, inoltre, la Roma ha registrato un impressionante 71,4% di dribbling completati (“take-ons”), percentuale mai raggiunta in stagione. Questo ha permesso di rifornire meglio gli attaccanti: Ferguson ha toccato 7 palloni in area di rigore, record stagionale per lui, eguagliando il primato di Dovbyk (ottenuto due volte in Europa League). In Serie A, il massimo per l’ucraino è stato di 5 tocchi in area.

Meno possesso, pressing più efficace, più palloni in area per le punte: sono questi gli indizi raccolti a Glasgow che Gasperini dovrà provare a sfruttare anche in campionato, a partire dalle sfide cruciali contro Como, Juventus e Genoa.

