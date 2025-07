Roma, Evan Ferguson subito a segno: battuto il Kaiserslautern

Vittoria della Roma nell’amichevole contro i tedeschi del Kaiserslautern: subito decisivo Evan Ferguson, al primo gol in giallorosso

Dopo i primi due test a porte chiuse a Trigoria, la nuova Roma targata Gian Piero Gasperini affronta il primo vero banco di prova della sua estate: al Fritz-Walter-Stadion i giallorossi superano il Kaiserslautern per 1-0, al termine di una prova solida e in costante controllo.

A decidere l’incontro è Evan Ferguson, nuovo acquisto offensivo prelevato dal Brighton, che al 16’ approfitta di un grave errore in fase di impostazione del portiere Krahl: l’irlandese gli ruba palla e insacca a porta vuota, firmando il primo gol della sua avventura romanista. Dopo il vantaggio, la squadra di Gasperini prende in mano il gioco, affidandosi alla qualità di Soulé e Pisilli sulla trequarti. Proprio l’argentino sfiora il raddoppio due volte, prima su punizione e poi con un pregevole esterno destro: in entrambe le occasioni è bravo Krahl a riscattarsi.

Il Kaiserslautern, reduce da una stagione chiusa a metà classifica in 2. Bundesliga, fatica a rendersi pericoloso. L’unico squillo dei padroni di casa arriva con Emreli, che scappa sulla sinistra ma viene chiuso puntualmente da Celik. Roma avanti all’intervallo con pieno merito.

Nella ripresa Gasperini cambia volto alla squadra con una girandola di sostituzioni, ma l’atteggiamento resta lo stesso. I giallorossi sfiorano subito il 2-0 con Darboe, il cui tiro dal limite si stampa sul palo, e con Ferguson, ancora pericoloso su assist di Ndicka. Il Kaiserslautern prova a rispondere con Prtajin, lasciato colpevolmente libero in area, ma il suo colpo di testa è impreciso. L’occasione più pericolosa arriva da palla inattiva: Tachie fa da sponda per Elvedi, ma un fallo su Darboe ferma l’azione sul più bello.

Nel finale Abdulhamid sfiora la deviazione vincente su un cross basso dalla sinistra. Finisce 1-0 per la Roma, che conferma segnali incoraggianti: la squadra è apparsa compatta, aggressiva e già ben organizzata, soprattutto in fase difensiva. Prossimo appuntamento il 24 luglio contro il Tottenham, nel test di lusso che chiuderà il ritiro tedesco.

KAISERSLAUTERN-ROMA 0-1

MARCATORI: 16’ Ferguson

KAISERSLAUTERN (3-4-3): Krahl; Asta (61′ Tachie), Kleinhansl (46′ Haas), Gyamfi (46′ Robinson); Kunze (61′ Wekesser), Ritter (61′ Raschl), Sahin (46′ Aremu), Emreli; Redondo (46′ Prtajin), Heuer (46′ Kim); Sirch (46′ Elvedi). A disp. Ronstadt, Hanslik, Simon, Abiama, Spahic, Alidou. All. Torsten Lieberknecht

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini (70′ Kumbulla), Ndicka (61′ Hermoso); Rensch (70′ Mannini), Koné (61′ El Aynaoui), Cristante (70′ Romano), Angelino (70′ Abdulhamid); Soulé (70′ Darboe), Pisilli (61′ El Shaarawy); Ferguson (61′ Cherubini). A disp. Zelezny, Baldanzi. All. Gian Piero Gasperini