Volcalelli sulla Roma: «2025 straordinario tra Ranieri e Gasperini. Per il 2026 penso a questa cosa» - Calcio News 24

Volcalelli si focalizza molto sulla Roma e su quella che è la rincorsa verso il quarto posto. La situazione attuale

Su La Gazzetta dello Sport Alessandro Vocalelli analizza la situazione della Roma dopo il 3-1 sul Genoa che ha confermato la squadra di Gasperini al quarto posto.

IL 2025 DA RECORD E LA DIFESA DI FERRO La Roma chiude un 2025 straordinario con una netta vittoria sul Genoa, rispondendo alle rivali e consolidando il quarto posto. Vocalelli sottolinea l’incredibile rendimento nell’anno solare, frutto del lavoro congiunto di Ranieri prima e Gasperini poi: «…fa soprattutto impressione la marcia delle due squadre giallorosse, da Ranieri a Gasperini, che nell’anno solare hanno messo insieme la bellezza di 82 punti, nettamente il miglior risultato fra tutte le concorrenti». Il segreto è una difesa impenetrabile: «…complessivamente appena 22 le reti incassate, ben 6 in meno del Napoli che insegue al secondo posto».

L’ATTACCO DA MIGLIORARE E I SEGNALI CONTRO IL GENOA Nonostante i successi, l’attacco rimane il punto debole rispetto alle concorrenti: «…appena 52 reti il bottino complessivo, molto peggio dell’Inter che ne ha segnate addirittura 68 e comunque meno di Napoli, Milan, Juve, Bologna e Atalanta». La vittoria sul Genoa ha però offerto segnali positivi, con i gol di Soulé, Ferguson e Koné. Quest’ultimo ha risposto alle sollecitazioni di Gasperini: «Il centravanti ha così mandato un segnale a Gasperini, che in settimana si era espresso in maniera chiarissima, richiamandolo a un maggior senso del sacrificio…». Anche il gol di Koné è importante: «…il segnale di un maggior coinvolgimento – assolutamente necessario – in fase realizzativa dei centrocampisti».

IL MERCATO DI GENNAIO: OBIETTIVO SCUDETTO I gol contro il Genoa non cambiano i piani di mercato. La proprietà è pronta a investire per accontentare Gasperini, che chiede rinforzi in attacco da agosto. Le trattative per Zirkzee e Raspadori proseguono: «…non può essere una partita, seppur ricca di gol, a mettere in discussione le trattative in corso con Manchester e Atletico per Zirkzee e Raspadori». L’obiettivo è la Champions League, ma non solo: «Una parola, scudetto, che testimonia la voglia di essere ambiziosi e che Gasperini ha sdoganato senza far ricorso alla scaramanzia. Anche perché con Zirkzee e Raspadori non avrebbe senso auto-limitarsi nei sogni».

IL RITORNO AMARO DI DE ROSSI Infine, un pensiero per Daniele De Rossi, tornato all’Olimpico da avversario sulla panchina del Genoa e accolto con affetto dai tifosi. Vocalelli immagina i suoi rimpianti per l’esonero dalla Roma e sottolinea la difficile situazione del suo Genoa, ora atteso da uno scontro salvezza contro il Pisa di Gilardino: «Chissà se per un attimo anche De Rossi abbia pensato a tutto questo. Lui che quindici mesi fa era su quella panchina e si immaginava… di poter essere il pilastro di questo ambiziosissimo piano… Non è andata così e, magari dopo quel pensiero così romantico e gonfio di rimpianti, la mente è subito tornata al “suo” Genoa…».