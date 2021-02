Roma, Zaniolo si allena con il pallone: «Quanto mi sei mancato!»

Zaniolo è sceso sul campo di Trigoria per proseguire con il recupero al ginocchio: tanta corsa, ma anche il pallone

Nicolò Zaniolo vede la luce in fondo al tunnel. A distanza di cinque mesi dall’intervento al legamento crociato del ginocchio sinistro, oggi il talento della Roma è tornato in campo a Trigoria per cominciare l’utima fase del suo recupero.

Dopo il consulto avuto con il professor Fink, il medico che lo ha operato a settembre, Zaniolo da quest’oggi ha cominciato ad aumentare i carichi di lavoro, sentendo il ginocchio molto stabile anche grazie a una plastica che ricopre l’articolazione proprio per dargli maggiore protezione e sicurezza.

Questa mattina Zaniolo è sceso sul campo per cominciare l’ultimo step del recupero: corsa, scatti, cambi di direzione. Ma l’ex Inter ha anche ritrovato il pallone che non toccava dalla gara dell’8 settembre scorso, quando si era infortunato contro l’Olanda. «Mi sei mancato», ha scritto poi sui social.