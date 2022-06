Romagnoli Lazio, ancora mezzo milione tra domanda e offerta: cosa succede

La trattativa tra Romagnoli e la Lazio si è al momento bloccata. E sul difensore rossonero gli interessi di altri due club

La trattativa tra la Lazio e Romagnoli non si sblocca. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, mezzo milione separa i biancocelesti dalla fumata bianca col centrale in scadenza a fine mese.

Sono 3 infatti (più bonus) i milioni richiesti dall’ex Roma, 2.5 (più bonus) l’offerta di Lotito e Tare. A 2.8 si può chiudere ma occhio alla concorrenza: all’orizzonte sono spuntati anche gli interessi di Fiorentina e Valencia.