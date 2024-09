Romagnoli SICURO: «Noi della Lazio abbiamo in mente QUESTO OBIETTIVO»

Romagnoli Lazio, il difensore biancoceleste indica la strada da seguire per questa stagione: il commento sugli obiettivi

Intervistato ai microfoni di Sky Sport a margine del GP di Formula 1 a Monza, Alessio Romagnoli ha parlato di quelli che saranno gli obiettivi della sua Lazio, in questa stagione da poco cominciata, tra campionato ed Europa.

LE PAROLE – «Noi punteremo l’Europa, a fare bene in Europa League e a fare il massimo in campionato per cercare di andare in Champions League».