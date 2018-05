Alessio Romagnoli e il Milan, il futuro è da scrivere. Nonostante i problemi dei rossoneri, l’impressione è che il Diavolo voglia tenerlo, in ballo c’è pure il rinnovo

Il Milan ha qualche problema in questo momento. La faccenda del settlement agreement con l’UEFA non può passare in secondo piano e quindi il mercato di Mirabelli è bloccato. Prima bisogna capire che ne sarà del Milan e poi si potranno fare affari. Intanto si pensa ai talenti in casa rossonera, perché c’è il rischio di un fuggi fuggi. Alessio Romagnoli è uno dei giocatori più di prospettiva e si è parlato di un possibile trasferimento per il difensore centrale nelle ultime settimane. Il Milan, però, non vuole venderlo e pensa al rinnovo di contratto.

Romagnoli andrà in scadenza nel giugno del 2020, quindi già da adesso si pensa a fargli firmare un accordo più remunerativo e lungo. Le trattative sia per lui sia per Cutrone vanno avanti da tempo e adesso, a stagione finita, potrebbero esserci incontri decisivi in tal senso. Non sembrano esserci problemi per Romagnoli, anche se il mercato si fa sentire. Per meno di sessanta milioni di euro il Milan non si metterà neppure a discutere di una possibile operazione, ma per cifre superiori i rossoneri potrebbero vacillare.