Cutrone non lascia ma raddoppia: pronto il rinnovo

L’attaccante del Milan, Patrick Cutrone, può rimanere in rossonero. Il centravanti è pronto al rinnovo: le ultimissime

Patrick Cutrone non lascia ma raddoppia. Il centravanti del Milan, classe 1998, ha disputato una grandissima stagione, arrivando a quota 10 gol in campionato, 18 in stagione dopo 6 presenze tra Serie A, Europa League e Coppa Italia. Il calciatore milanista, prodotto del vivaio rossonero, non verrà ceduto dal Milan in estate. Secondo La Gazzetta dello Sport, Kalinic e André Silva sono sulla lista dei partenti, Patrick no.

Il bomber rossonero ha fatto bene in questa stagione e non andrà via. Il Milan intende acquistare un nuovo centravanti per farlo alternare proprio con il giovane Cutrone. Il classe ’98 milanista è destinato a restare e a rinnovare. L’accordo attuale scade nel 2021 ma sarà ristrutturato: la scadenza slitterà al 2022 o al 2023 e le cifre cambieranno, saranno consone al nuovo status dell’attaccante, che in un anno ha scalato rapidamente le gerarchie, fino a conquistare anche la maglia della Nazionale.