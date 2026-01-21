Lazio News
Romagnoli via dalla Lazio? L’Al Sadd di Mancini fa sul serio! Ecco l’offerta presentata per strappare il difensore dalla corte di Sarri
L’Al Sadd fa sul serio per Alessio Romagnoli. Il club qatariota, guidato in panchina dall’ex C.T. azzurro Roberto Mancini, ha presentato un’offerta ufficiale alla Lazio. Secondo le ultime indiscrezioni, la proposta per il difensore centrale classe ’95 si attesta sui 7,5 milioni di euro di base fissa, cifra che con i bonus potrebbe toccare i 10 milioni. I Biancocelesti valutano l’addio: le trattative sono in corso, con il tecnico jesino che spinge per avere subito a disposizione il mancino romano.
🚨🇶🇦 Al Sadd official bid to Lazio for Alessio Romagnoli: €7.5m plus add-ons up to €9/10m.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 21, 2026
Talks underway with Roberto Mancini hoping for the defender to join. pic.twitter.com/Niiids3vL0
