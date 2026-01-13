Romagnoli via dalla Lazio? Occhio alla corte di una vecchia conoscenza del calcio italiano per portarlo in Qatar! Ecco chi vuole il difensore

Il calciomercato della Lazio si accende improvvisamente, ma questa volta a preoccupare i tifosi non sono le entrate, bensì una possibile uscita eccellente che rischierebbe di destabilizzare l’ambiente biancoceleste. Una vera “bomba” di mercato minaccia la retroguardia: al centro delle voci c’è Alessio Romagnoli, colonna difensiva e leader emotivo dello spogliatoio. Secondo quanto rivelato dall’esperto Alfredo Pedullà, le sirene del Qatar stanno suonando forte per il centrale mancino, con un “mediatore” d’eccezione: Roberto Mancini. L’ex Commissario Tecnico della Nazionale, profondo conoscitore delle doti tattiche del giocatore, avrebbe contattato personalmente il difensore per sondare la disponibilità a trasferirsi all’Al Sadd.

Mancini ritiene il classe 1995 il profilo ideale per alzare il livello tecnico della difesa nel campionato qatariota. Il prestigioso club di Doha fa sul serio ed è pronto a formulare un’offerta ufficiale già nelle prime settimane di gennaio, mettendo sul piatto un ingaggio faraonico capace di far vacillare chiunque. Una prospettiva che spaventa Maurizio Sarri: perdere un perno insostituibile a stagione in corso sarebbe un colpo durissimo per le ambizioni di classifica degli Aquilotti. Tuttavia, la società del patron Claudio Lotito parte da una posizione di forza contrattuale.

Romagnoli è legato ai Capitolini fino al 30 giugno 2027, un dettaglio cruciale che permette al club di fare muro. Nonostante il pressing asfissiante dall’estero, strappare il numero 13 a Formello sarà un’impresa ardua. Come sottolineato anche dall’esperto Gianluca Di Marzio, appare molto difficile che il sodalizio romano apra alla cessione in questa finestra invernale. Senza una proposta economica “indecente” e fuori mercato per il cartellino, la dirigenza non si siederà nemmeno al tavolo delle trattative, intenzionata a proteggere il proprio investimento e a blindare la difesa per il prosieguo della stagione.

