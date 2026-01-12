Tavares verso l’addio alla Lazio? Il Besiktas prova a chiudere! C’è l’intesa: svelate le cifre dell’operazione per il trasferimento del terzino

Il calciomercato della Lazio si infiamma improvvisamente, sbloccando una delle situazioni più spinose all’interno della rosa gestita dalla società capitolina. La notizia scuote la corsia mancina: il destino di Nuno Tavares è ormai lontano dalla Capitale. Dopo un periodo caratterizzato da speculazioni continue e da un rapporto con l’ambiente che sembra essersi irreparabilmente incrinato, il terzino sinistro portoghese è a un passo dal trasferimento in Turchia. Le trattative hanno subito un’accelerazione decisiva nelle ultime ore: secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio attraverso il proprio profilo X, l’operazione che porterà l’ex giocatore dell’Arsenal a vestire la maglia del Besiktas è ormai in dirittura d’arrivo.

In cerca di rilancio a Istanbul

Il laterale lusitano, noto per la sua velocità supersonica e la spinta offensiva, non ha trovato la continuità sperata nello scacchiere tattico dei Biancocelesti. Progressivamente finito ai margini del progetto tecnico, Tavares vede nel campionato turco e nel prestigioso club di Istanbul l’opportunità ideale per rilanciare la propria carriera e ritrovare quel minutaggio che a Roma gli è stato negato. Passerà simbolicamente da un’Aquila all’altra: dal simbolo laziale alle famose “Aquile Nere” del Bosforo.

I dettagli economici: assist al bilancio

L’intesa tra la dirigenza romana e quella turca si basa su una formula strutturata per accontentare tutte le parti in causa: si tratta di un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Questa cifra è strategica per il club del presidente Claudio Lotito, poiché permetterebbe di recuperare l’investimento iniziale e generare una plusvalenza a bilancio, calcolando anche le percentuali sulla rivendita spettanti ai precedenti proprietari del cartellino. Per il Besiktas, l’operazione è sostenibile e garantisce un rinforzo di caratura internazionale per tentare la scalata alla Süper Lig, mentre la Lazio alleggerisce il monte ingaggi e libera spazio in lista.