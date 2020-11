Romania Norvegia come Juventus Napoli in Serie A: la UEFA ha deciso, sarà 3-0 a tavolino per la squadra romena. La scelta ufficiale

Brutte notizie per la Norvegia, punita dalla UEFA con il 3-0 a tavolino in favore della Romania. la nazionale romena, come per il caso di Juventus–Napoli.

La selezione scandinava, infatti, a seguito della positività di Elabdellaoui, non aveva potuto viaggiare su indicazione delle autorità sanitarie. La gara, in programma nei giorni scorsi, non si è così potuta disputare e ora la federcalcio norvegese ha cinque giorni per fare ricorso.