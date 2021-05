Atalanta: deciso il futuro di Romero e Caldara. Le ultime

L’Atalanta pensa già al futuro e ha deciso su chi puntare per la difesa del prossimo anno. Le ultime su Romero e Caldara

Come riportato da La Gazzetta dello Sport questa mattina l’Atalanta ha deciso il futuro di due suoi giocatori, entrambi difensori. Christian Romero è stato l’uomo in più dietro quest’anno e rimarrà a Bergamo anche perchè il prestito accordato con la Juventus è biennale. Probabilmente entro il 2022 arriverà anche il pagamento del riscatto fissato a 16 milioni di euro, ma per quello se ne parlerà ancora con i bianconeri.

L’altro nome è quello di Mattia Caldara, molto più deludente quest’anno. Gli infortuni e l’alto rendimento di alcuni giocatori non hanno fatto funzionare la sua seconda esperienza in nerazzurro e il giocatore tornerà con ogni probabilità al Milan in estate.