Romero: «Messi è un Dio. La vittoria con l’Argentina l’esperienza più bella»

Intervistato da SkySport UK, l’ex Atalanta e Genoa Romero ha parlato della sua esperienza con la Nazionale argentina. Ecco le sue parole.

LE PAROLE – «Vincere con il mio paese è stato il momento clou della mia carriera fino ad ora. Amo giocare per il mio paese e giocare con Messi è una vera gioia. È un Dio del calcio, è un privilegio averlo come compagno di squadra in nazionale. Aiuta sempre i giocatori più giovani, è un ragazzo modesto e umile. Per me è il migliore giocatore del mondo, è sempre divertente giocare al suo fianco».