Romero Tottenham, occhio all’ipotesi addio in estate! I top club alla finestra: svelata la volontà dell’ex Atalanta

Romero Tottenham, occhio all’ipotesi addio in estate! I top club sono pronti a fare sul serio per il difensore: svelata la volontà dell’ex Atalanta

Il futuro di Cristian Romero sembra sempre più lontano dal Tottenham. Secondo i recenti aggiornamenti giornalistici diffusi da Telegraph e TyC Sports, il difensore argentino vanta serie probabilità di salutare l’Inghilterra durante la prossima estate.

Nonostante il nuovo accordo siglato solamente pochi mesi fa, i top club europei hanno iniziato a sondare il terreno per il trasferimento. L’ex centrale difensivo di Genoa, Juventus e Atalanta appare totalmente aperto a valutare una ricca cessione per intraprendere un nuovo percorso. A riferirlo è Fabrizio Romano su X.

🚨🇦🇷 Cuti Romero has serious chances to leave Tottenham in the summer.



Top clubs have started to call as exit is a possibility despite new deal signed last summer.



Romero could be open to a sale, as Telegraph and TyC Sports reported.



🎥➕ https://t.co/Q4fcYNPTBg pic.twitter.com/pZlRd2h749 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 11, 2026

