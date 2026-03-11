Connect with us
Romero Tottenham, occhio all’ipotesi addio in estate! I top club alla finestra: svelata la volontà dell’ex Atalanta

2 ore ago

Romero Tottenham, occhio all’ipotesi addio in estate! I top club sono pronti a fare sul serio per il difensore: svelata la volontà dell’ex Atalanta

Il futuro di Cristian Romero sembra sempre più lontano dal Tottenham. Secondo i recenti aggiornamenti giornalistici diffusi da Telegraph e TyC Sports, il difensore argentino vanta serie probabilità di salutare l’Inghilterra durante la prossima estate.

Nonostante il nuovo accordo siglato solamente pochi mesi fa, i top club europei hanno iniziato a sondare il terreno per il trasferimento. L’ex centrale difensivo di Genoa, Juventus e Atalanta appare totalmente aperto a valutare una ricca cessione per intraprendere un nuovo percorso. A riferirlo è Fabrizio Romano su X.

PAROLE – «🚨🇦🇷Cuti Romero ha serie possibilità di lasciare il Tottenham in estate. I club più importanti hanno iniziato a chiedere l’addio, nonostante il nuovo accordo firmato la scorsa estate. Romero potrebbe essere aperto a una cessione, come riportato da Telegraph e TyC Sports.».

