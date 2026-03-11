Calciomercato
Romero Tottenham, occhio all’ipotesi addio in estate! I top club alla finestra: svelata la volontà dell’ex Atalanta
Romero Tottenham, occhio all’ipotesi addio in estate! I top club sono pronti a fare sul serio per il difensore: svelata la volontà dell’ex Atalanta
Il futuro di Cristian Romero sembra sempre più lontano dal Tottenham. Secondo i recenti aggiornamenti giornalistici diffusi da Telegraph e TyC Sports, il difensore argentino vanta serie probabilità di salutare l’Inghilterra durante la prossima estate.
Nonostante il nuovo accordo siglato solamente pochi mesi fa, i top club europei hanno iniziato a sondare il terreno per il trasferimento. L’ex centrale difensivo di Genoa, Juventus e Atalanta appare totalmente aperto a valutare una ricca cessione per intraprendere un nuovo percorso. A riferirlo è Fabrizio Romano su X.
🚨🇦🇷 Cuti Romero has serious chances to leave Tottenham in the summer.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 11, 2026
Top clubs have started to call as exit is a possibility despite new deal signed last summer.
Romero could be open to a sale, as Telegraph and TyC Sports reported.
PAROLE – «🚨🇦🇷Cuti Romero ha serie possibilità di lasciare il Tottenham in estate. I club più importanti hanno iniziato a chiedere l’addio, nonostante il nuovo accordo firmato la scorsa estate. Romero potrebbe essere aperto a una cessione, come riportato da Telegraph e TyC Sports.».
