Ronaldinho, lutto in famiglia: è morta la mamma Miguelina

Terribile lutto per la famiglia di Ronaldinho: è morta a causa del COVID-19 la mamma Miguelina all’età di 71 anni

Un grave lutto per Ronaldinho. È morta la madre Miguelina Eloi Assis dos Santos, aveva 71 anni. Come riporta il quotidiano spagnolo As, a causa del coronavirus la donna era stata ricoverata all’ospedale Mae de Deus di Porto Alegre, in Brasile, ma non ce l’ha fatta a superare le complicazioni date dal Covid-19.

A darne notizia l’ex stella di Psg, Barcellona e Brasile, con un breve passato italiano nel Milan, attraverso i social: nella notte italiana tra sabato e domenica, infatti, ha listato a lutto i suoi social.