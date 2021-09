Ronaldo, l’amico rivela: «Si annoiava in Italia, voleva tornare in Premier»

Cristiano Ronaldo ha lasciato la Juventus in estate: uno dei suoi più cari amici rivela il motivo dell’addio di CR7

Cristiano Ronaldo ha lasciato la Juve per noia. Queste in sintesi le dichiarazioni del noto ex combattente UFC, Khabib Nurmagomedov, rilasciate a Spor24.

«Non vorrei rivelare le nostre conversazioni private, ma mi ha detto che in Italia si annoiava e che avrebbe voluto trasferirsi in Inghilterra. Nemmeno io sono un grande fan del calcio italiano. La Premier League è diversa. Qualsiasi squadra può dare spettacolo».