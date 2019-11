Ronaldo Portogallo, ecco come l’attaccante sarà gestito dalla Nazionale

Ronaldo Portogallo, ecco come il commissario tecnico gestirà il calciatore. Spazio nel primo match, riposo nella seconda gara

L’acciacco recente al ginocchio non ha fermato Cristiano Ronaldo, che dopo essere sceso in campo contro il Milan è ha risposto alla chiamata del suo Portogallo. La selezione è in una fase delicata e c’è bisogno del giocatore più forte.

L’edizione odierna di TuttoSport fa sapere come il CT gestirà la condizione fisica di CR7. Dovrebbe scendere regolarmente in campo nella prima gara contro la Lituania, al contrario potrebbe riposare col Lussemburgo.