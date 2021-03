Ronaldo torna al Real Madrid? Spunta una clamorosa indiscrezione dalla Spagna

As riporta di una conversazione tra Cristiano Ronaldo e Florentino Perez, presidente del Real, per convincere il portoghese a tornare

As questa mattina racconta nuovi retroscena sul possibile ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid. L’episodio citato risale al 29 luglio 2019: in quell’occasione CR7 e Florentino Perez, presidente del Real, si incontrarono per la prima volta dopo l’addio in occasione di un evento a Madrid.

Come riferisce il quotidiano spagnolo tra abbracci e battute, Florentino non si era fatto sfuggire l’occasione di far scivolare al ‘7’ la possibilità di tornare al Madrid. La star ha risposto senza esitazione con un: «Non più». Così Florentino, ridendo, ha replicato:«Allora, lascia stare, non siamo ancora arrivati ​​al 31 agosto».

Sono passati quasi due anni da quell’episodio e quel non più di Ronaldo sarebbe diventato un sì secondo gli spagnoli. Né le merengues né Cristiano sono soddisfatti del loro presente. Ma ora la palla è in mano a Florentino Perez che deve decidere se aprire al ritorno di CR7.