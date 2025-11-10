Liverpool, Rooney duro con Salah dopo il ko col City: «Deve dare il doppio, metto in dubbio la sua etica del lavoro. Devi tornare indietro e aiutare il tuo compagno»

Liverpool, Rooney duro con Salah dopo il ko col City: l’ex attaccante del Manchester United critica l’atteggiamento dell’egiziano

La pesante sconfitta del Liverpool contro il Manchester City (3-0) ha fatto scattare l’allarme ad Anfield, e la leggenda del Manchester United, Wayne Rooney, non ha avuto pietà nel puntare il dito contro uno dei pilastri ‘red’: Mohamed Salah.

Rooney, intervenuto al programma Match of the Day della BBC, è stato categorico: «Salah è in squadra per segnare gol e creare occasioni. È stato uno dei migliori giocatori della Premier League negli ultimi anni, ma nelle partite importanti deve dare il doppio di sé».

La critica principale si è concentrata sul sacrificio difensivo dell’egiziano: «Devi tornare indietro e aiutare il tuo compagno. Connor Bradley ha avuto una partita molto difficile ed è rimasto solo in difesa. Gravenberch ha fatto del suo meglio per aiutarlo, ma questo lascia spazi liberi in altre posizioni. Credo che Salah debba tornare e aiutare il suo compagno».

L’ex giocatore di United ed Everton ha messo in discussione il suo impegno generale: «Quando le cose vanno bene e segni gol la squadra lo tollera, ma durante l’ultima settimana metterei in dubbio la sua etica del lavoro», ha concluso Rooney, accendendo il dibattito sul ruolo e l’impegno di Salah in un momento delicato per il Liverpool.