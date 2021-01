Wayne Rooney smette con il calcio giocato: l’ex attaccante diventa allenatore a tempo pieno del Derby County. Le sue parole

Wayne Rooney dice basta con il calcio giocato: l’ex attaccante del Manchester United si ritira a 35 anni. Sarà allenatore a tempo pieno del Derby County. Le sue parole.

«Quando sono tornato per la prima volta nel Regno Unito, sono rimasto completamente sbalordito dal potenziale del Derby County Football Club. Lo stadio, il campo di allenamento, la qualità dello staff di gioco e dei giovani giocatori in arrivo e, naturalmente, la fanbase rimasta fedele e solidale. Avere l’opportunità di seguire artisti del calibro di Brian Clough, Jim Smith, Frank Lampard e Phillip Cocu è un vero onore e posso promettere a tutti coloro che sono coinvolti nel club e a tutti i nostri fan, il mio staff e io non lasceremo nulla di intentato. realizzare il potenziale a cui ho assistito negli ultimi 12 mesi di questa storica squadra di calcio».