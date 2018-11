Wayne Rooney saluta la Nazionale inglese dopo 120 presenze e 53 gol: nell’amichevole di Wembley contro gli Stati Uniti l’attaccante entra nell’ultima mezzora

Wayne Rooney dice addio alla Nazionale inglese. L’attaccante classe 1985, oggi militante nella squadra statunitense DC United, ha giocato questa sera l’ultima partita con la maglia dell’Inghilterra. Teatro, il Wembley Stadium di Londra dove l’ex Manchester United è entrato in campo intorno al quarto d’ora del secondo tempo (subentrando a Lingard) nell’amichevole con gli Stati Uniti poi vinta 3-0. In Nazionale, Rooney aveva esordito il 12 febbraio 2003: in più di 15 anni, 120 presenze collezionate e 53 gol che lo fanno il secondo Nazionale inglese con più presenze nella storia (meglio di lui solo il portiere Peter Shilton con 125) e il miglior marcatore di sempre. Questa sera, l’ingresso in campo con la maglia numero 10 e la fascia di capitano per la sua ultima apparizione con la sua Nazionale.