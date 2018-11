Cristiano Ronaldo su Rooney: «Giocare con lui mi manca»

Cristiano Ronaldo ha dedicato qualche commento al suo ex compagno Wayne Rooney, convocato per l’ultima volta con l’Inghilterra

Wayne Rooney è stato uno dei calciatori più importanti della storia recente d’Inghilterra. Le sue giocate con il Manchester United di Alex Ferguson sono nella memoria di tutti. Per questo, l’attaccante attualmente al DC United, verrà celebrato dalla Football Association nell’amichevole tra USA e inglesi. Un’ultima convocazione, concessa dal c.t. Gareth Southgate, che gli farà raggiungere le 120 presenze con la maglia dei Tre Leoni. Anche Cristiano Ronaldo ha dedicato qualche parola al suo ex compagno, con cui ha alzato la Champions League 2007/2008. Queste le sue parole: «Secondo me i grandi pregi di Rooney sono la mentalità e la forza. Non si ferma mai, corre sempre, aiuta la squadra, è un fantastico giocatore di squadra che segna e ha segnato goal importanti».

CR7 prosegue: «Era il ragazzo d’Inghilterra, tutti lo amavano. Insieme ai miei compagni lo chiamavamo ‘pitbull’ per l’incredibile forza e qualità con cui recuperava il pallone dopo averlo perso. Tirava in maniera impressionante. Giocare con lui mi manca. Nessuno sa cosa accadrà nei prossimi anni ma, chissà, forse un giorno torneremo di nuovo a giocare insieme».