Rovella Juventus, il Genoa individua tre contropartite: le ultime

La Juventus ha confezionato l’acquisto di Nicolò Rovella dal Genoa: il centrocampista resterà al Grifone ancora probabilmente per 18 mesi in prestito.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il Genoa sarebbe interessato a tre giocatori della Juventus U23: Radu Dragusin (esordiente già in Champions League e in Serie A), Daouda Peeters e Alessandro Di Pardo. Senza dimenticare quel Manolo Portanova, ormai ex Under 23, che potrebbe rientrare nell’affare.

