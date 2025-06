Rovella Lazio, possibile separazione? L’Inter propone un incredibile scambio con Frattesi! Le ultime

Il calciomercato della Lazio entra nel vivo, e tra le operazioni più discusse in queste ore c’è una possibile trattativa con l’Inter che potrebbe portare a uno scambio di centrocampisti di alto livello. Al centro dell’attenzione ci sono Nicolò Rovella e Davide Frattesi, due talenti del calcio italiano che potrebbero presto scambiarsi la maglia.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la Lazio starebbe valutando seriamente l’ipotesi di cedere Rovella all’Inter in cambio proprio di Frattesi. L’idea, partita da Milano, sembra non dispiacere alla dirigenza biancoceleste, che sarebbe pronta a riflettere su questo affare per rinforzare il centrocampo in vista della stagione 2025/26.

Rovella, arrivato alla Lazio con grandi aspettative, ha vissuto una stagione di alti e bassi. Nonostante le sue qualità tecniche e tattiche siano indiscutibili, la sua continuità di rendimento ha lasciato qualche dubbio. Dall’altra parte, Frattesi è considerato un profilo dinamico e più incline al gioco offensivo, caratteristiche che potrebbero adattarsi meglio alle esigenze tattiche di Sarri.

Lo scambio Rovella Frattesi rappresenterebbe un’operazione di alto profilo, sia dal punto di vista tecnico che economico. Entrambe le società potrebbero trarre beneficio da questa trattativa, puntando su giocatori giovani, italiani e con ampi margini di crescita.

I prossimi giorni saranno decisivi per capire se questa suggestione diventerà realtà o resterà solo una delle tante voci di calciomercato. La Lazio, intanto, resta vigile e aperta a nuove opportunità per costruire una rosa competitiva per la prossima Serie A.