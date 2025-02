Rovella: «Lazio, dobbiamo vincere davanti ai nostri tifosi! Le nostre difficoltà potrebbero dipendere da quell’aspetto»

Nicolò Rovella, centrocampista della Lazio, ha parlato così nel match program in vista della partita contro il Monza

La Lazio ha pubblicato il match program per la partita contro il Monza. All’interno si trova questa intervista di Nicolò Rovella:

Nico, altri tre punti pesanti in palio: dopo il Cagliari, c’è il Monza.

«Sappiamo che ci aspetta una partita molto importante, soprattutto dopo la vittoria della Fiorentina contro l’Inter. Ci teniamo a vincere davanti ai nostri tifosi e stiamo preparando la partita contro il Monza nel migliore dei modi».

In trasferta 4 vittorie nelle ultime 5, in casa una: è solo un caso?

«Credo che sia solamente un caso perché le prestazioni ci sono sempre state, sia in casa che fuori. Magari abbiamo avuto qualche disattenzione che ci è costata qualche punto. Per questo dovremo essere concentrati già dall’inizio perché domenica non sarà una gara facile».