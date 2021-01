Rovella si racconta: «Modric è il mio idolo. L’anno prossimo mi vedo ancora al Genoa»

Nicolò Rovella ha parlato delle sue caratteristiche, dei suoi obiettivi e del suo futuro

Nicolò Rovella, centrocampista del Genoa vicino alla Juventus, si è raccontato in una lunga intervista a SportWeek.

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU JUVENTUS NEWS 24

RUOLO – «Ho sempre fatto il centrocampista, ogni tanto il trequartista quando ero piccolo. In questo momento meglio mezzala, ho più libertà per spingermi in attacco».

IDOLI – «Modric perché quando il gioco passa da lui hai sempre la sensazione che possa succedere qualcosa. I migliori tre centrocampisti sono Modric, Thiago Alcantara e Barella».

PROSSIMA STAGIONE IN UNA BIG? – «Ti dico Genoa perché devo maturare in tanti aspetti. E per migliorare ci vuole tempo»