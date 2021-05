Ruben Oliveira si ritira: diagnosticato un problema cardiaco. L’annuncio

Ruben Oliveira lascia il calcio giocato: l’ex di Fiorentina, Juve e Sampdoria si ritira per un problema cardiaco. L’annuncio

Ruben Oliveira si ritira dal calcio giocato: l’ex Juve, Fiorentina, Lecce e Sampdoria, tra le altre, lo comunica dal sito del suo ultimo club, l’Aprilia.

«Ho deciso di lasciare il calcio giocato non per mia diretta volontà ma per un problema cardiaco che mi è stato diagnosticato tre settimane fa. Per la passione che ho per il calcio però non me la sento di chiudere in questo modo: per questo ho deciso di intraprendere la carriera di allenatore».