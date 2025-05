Ruben Sosa su Psg Inter: «Sono fiducioso e se Inzaghi stasera vince, avrà offerte da tutto il mondo. Ecco cosa penso di lui»

Nel corso dell’intervista rilasciata a L’Interista e TuttoMercatoWeb, l’ex attaccante di Inter e Lazio, Ruben Sosa, ha parlato di Inzaghi, ex compagno di squadra, e più nello specifico della finale di Champions che questa sera lo vedrà protagonista contor il Psg a Monaco di Baviera.

INZAGHI – «L’ho conosciuto a Roma, mi è piaciuto moltissimo il suo carattere e la sua mentalità. Sia per come gioca, che per come riesce ad essere vicino ai calciatori. Trasmette la mentalità di non mollare mai, ho seguito i suoi allenamenti e so che vuole che si corra e che i giocatori ci credano fino all’ultimo minuto. In caso di vittoria della Champions, le offerte arriveranno da tutte le parti. Si merita questa considerazione. E mi è sembrato un uomo con la schiena dritta, convinto di quello che fa».

ESITO PSG-INTER – «Sono fiducioso. Ero convinto che l’Inter potesse fare partite come quelle viste contro il Barcellona, da vera squadra. Un grande merito di Simone Inzaghi».

ESSERE ALLENATI DA INZAGHI – «Sì, perché io volevo fare tanti gol. Secondo me con lui avrei giocato sempre, titolare e capitano».

STAGIONE INTER – «L’Inter deve sempre puntare a vincere ogni partita, ha una squadra forte. Non ha avuto fortuna perché ha perso a Bologna, fino alla fine è stata in lotta. Il calcio è così: non è che se giochi bene allora vinci sempre. Non possiamo dimenticarci dei grandi traguardi raggiunti».

PSG – «Il Psg aveva Messi, Neymar e Mbappé e non ha vinto niente. Questa finale ora vale quanto un Mondiale per le Nazionali. Mi sono piaciute le parole di Simone Inzaghi, dopo aver capito di aver perso lo Scudetto non si è demoralizzato, sa bene che c’è da mantenere il morale alto e la fame giusta per raggiungere un traguardo che sarebbe storico».