Il centrocampo del Napoli può cambiare pelle: Moussa Dembélé del Tottenham, Milan Badelj della Fiorentina più la novità Sebastian Rudy dal Bayern Monaco

A Napoli si pensa alla linea mediana. Carlo Ancelotti con molta probabilità dovrà salutare Jorginho e quindi si dovrà cambiare qualcosa sul mercato. Piacciono Moussa Dembélé del Tottenham e Milan Badelj della Fiorentina, mentre la novità è in arrivo dalla Bundesliga e si tratta di Sebastian Rudy del Bayern Monaco. Prima di fare offerte per Dembélé e Badelj si aspetterà la fine del Mondiale in Russia. Per il primo c’è la forte concorrenza di Juventus e Inter, mentre per il secondo quella del Milan. Il Napoli però sa di potercela fare perché ha una buona disponibilità economica.

Un’arma in più può essere anche lo stesso Ancelotti, il quale vorrebbe a Napoli una vecchia conoscenza. Rudy ha giocato al Bayern con il tecnico emiliano per pochi mesi, ma ha lasciato una buona impressione all’ex del Milan. Si tratta di un mediano piuttosto difensivo che può agire come difensore centrale. Il suo difetto è il costo: è al secondo anno di contratto con il Bayern e non viene via per meno di trenta milioni di euro. Il Napoli, però lo osserva con attenzione.