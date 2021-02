Daniele Rugani si trasferisce al Cagliari. Ufficiale il rientro dal prestito al Rennes e il nuovo trasferimento in rossoblù

Inizia una nuova avventura per Daniele Rugani, che arriva al Cagliari nell’ultimo giorno di mercato. Il difensore, rientrato dal prestito al Rennes dopo aver passato in Francia la prima parte di stagione, si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo.

