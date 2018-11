Il Milan cerca un nuovo difensore centrale per gennaio. Il club rossonero ha messo nel mirino Rugani e Benatia

Il Milan è alla ricerca di un nuovo difensore centrale. Priorità difesa per gennaio, dopo il colpo Paquetà. Il club milanista deve fare a meno di Musacchio e Caldara per diversi mesi e Leonardo sta lavorando per portare alla corte di Rino Gattuso un nuovo difensore centrale. Secondo Il Corriere dello Sport, il direttore sportivo del Milan si sta muovendo soprattutto per giocatori che in questo momento stanno trovando poco spazio nei rispettivi club e tra i giocatori più seguiti ci sono Daniele Rugani e Medhi Benatia.

I due difensori della Juventus hanno giocato poco in questa stagione e almeno uno dei due potrebbe chiedere la cessione per andare a giocare con maggiore continuità. Benatia nelle scorse settimane aveva aperto le porte a un addio ma la presenza da titolare contro il Milan potrebbe avergli fatto cambiare idea. I rossoneri però potrebbero fare un tentativo. Attenzione poi ai nomi di Eric Bailly del Manchester United e di Rodrigo Caio del San Paolo, giocatore che Leonardo conosce bene. Dopo il blitz in Brasile per Paquetà, il direttore sportivo potrebbe volare nuovamente in Sud America per Rodrigo Caio. Il Milan cerca un nuovo difensore: Rugani, Benatia, Rodrigo Caio e Bailly nel mirino.