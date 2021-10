Benfica, Rui Costa è il nuovo presidente: vittoria schiacciante

Rui Costa è stato eletto nuovo presidente del Benfica e sostituisce Luís Filipe Vieira che era stato arrestato

Rui Costa ha vinto le elezioni per diventare il nuovo presidente del Benfica. L’ex Milan e Fiorentina prende il posto di Luís Filipe Vieira, che era stato arrestato con l’accusa di frode fiscale e riciclaggio di denaro. Una vittoria schiacciante per il portoghese, che ottiene l’84,48% delle preferenze.

LE PAROLE – «Il grande vincitore di questa storica elezione è il Benfica: che grande giornata per il Benfica! E che grande risposta di orgoglio e amore al nostro Club oggi hanno dato i nostri membri! Quindi lo ripeto: il grande vincitore di queste elezioni è stato, è e sarà sempre il Benfica. Abbiamo avuto la più grande mobilitazione e partecipazione di sempre alle elezioni in un club in Portogallo, senza alcun tipo di paragone a livello nazionale e casi molto rari nel mondo. Il Benfica ne esce molto più forte, dopo questo processo elettorale»