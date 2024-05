Rummenigge: «La mia Inter e quella di oggi. Il gol più bello? Me l’hanno annullato. E tra Pelé e Maradona io scelgo…»

Le parole di Karl-Heinz Rummenigge, ex calciatore tedesco, sull’Inter e la sua carriera. Tutti i dettagli in merito

L’Inter è nel suo cuore e su 7, il magazine del Corriere della Sera, il tedesco Karl-Heinz Rummenigge ha raccontato quella degli anni ’80 e quella di oggi, spaziando anche su vari temi calcistici.

ALTRE OFFERTE MA INTER AL PRIMO POSTO – «Chi c’era? La Fiorentina e la Juve. Ma io volevo l’Inter».

ANNI PRIMA AVEVA RIFIUTATO PER IL TERRORISMO – «Vero, ma nel 1984 le cose erano molto cambiate».

ITALIA-GERMANIA 1982 – «Ricordo soprattutto Bergoni, con quei baffi a 18 anni, nervosissimo. Ma implacabile marcatore, mi annullò. Non stavo molto bene ma non è un alibi, ho sempre saputo riconoscere i meriti degli avversari. E l’Italia meritava quel Mondiale».

IL GOL PIU’ BELLO LA ROVESCIATA ANNULLATA CONTRO I RANGERS – «Verissimo. Mi regalarono una statua poco dopo che ritraeva il gesto ed è ancora in casa mia a ricordarmelo. Forse è addirittura il gol più bello della mia carriera. Non convalidato perché in gioco pericoloso».

IL PIU’ FORTE DI SEMPRE – «Ho giocato anche contro Pelé in amichevole. Ma il più forte rimane Maradona, con i difensori appunto alla Gentile per lui è stato più complicato. Pelé però era una persona squisita fuori dal campo».

SEGUE L’INTER DI OGGI – «Sì, ogni volta che posso. E sono molto contento della presenza del mio amico Beppe Marotta, penso sia il miglior acquisto fatto dall’Inter negli ultimi dieci anni».

