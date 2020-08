Rummenigge: «La Juventus è il Bayern Monaco d’Italia»

Karl-Heinz Rummenigge, CEO del Bayern Monaco, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Tuttosport. Ecco le sue dichiarazioni

«La formula perfetta per la Champions? Non esiste. Quello che conta è la filosofia, che però cambia da club a club e non è esportabile. Il Bayern è diverso dalla Juventus o dal Real Madrid, le inglesi sono realtà con altre differenze ancora».

JUVENTUS – «Ringrazio Agnelli per il messaggio che mi ha inviato dopo la vittoria, è sempre carino. Ho grande rispetto per Andrea e per la Juventus, che è il Bayern d’Italia».

PIRLO – «Non è vero che non basta vincere lo scudetto. Vincere il campionato non è mai facile, per nessuno. E soprattutto non è scontato. Però noi del Bayern e la Juventus abbiamo fame internazionale. La Champions è la Champions».

MESSI – «Non possiamo pagare un giocatore di quella dimensione. Non fa parte della nostra politica e della nostra filosofia. Sinceramente, sentire che Messi può lasciare il Barcellona mi mette anche un po’ di tristezza».