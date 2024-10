Runjaic: «Mai avuto dubbi sull’Udinese, per competere contro le big dovremo fare questo»

Le parole di Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, sui suoi primi mesi in Serie A sulla panchina del club bianconero. I dettagli

Kosta Runjaic ha parlato al portale polacco Przegląd Sportowy Onet dei suoi primi mesi all’Udinese.

CHIAMATA UDINESE – «All’inizio sono rimasto sorpreso dalla chiamata dell’Udinese. Come ho detto, la vita di un allenatore riserva una o due sorprese. Quando ho ricevuto l’offerta, non ho dovuto pensarci due volte. La possibilità di lavorare come allenatore in uno dei campionati migliori al mondo non capita tutti i giorni. La Serie A è una nuova avventura, nuove esperienze che non hanno prezzo e molto altro ancora. Per me era chiaro che volevo farlo e che per questo nuovo compito avevo bisogno di eccellenti assistenti tecnici su cui potevo contare al 100%. Un esempio è l’allenatore Przemysław Małecki. Ciò dimostra anche il potenziale del calcio polacco. Devi solo scoprirlo e fidarti di questi talenti del coaching. Proprio come ho scoperto Robert Kolendowicz nelle giovanili del Pogoń».

SEGUIVA L’UDINESE? – «Lo conoscevo da anni, anche perché lì avevano giocato tanti grandi giocatori in passato, tra cui Alexis Sanchez e Oliver Bierhoff. Ricordavo anche l’Udinese in Champions League, nelle partite contro Barcellona e Werder Brema. Essendo un allenatore ambizioso, guardo i campionati più importanti come Premier League, Bundesliga, Serie A e LaLiga, ma ovviamente di solito seguo le grandi squadre che danno forma al calcio. Dopo che l’Udinese ha espresso interesse per me, ho imparato rapidamente molte informazioni importanti sul club. Qui abbiamo ottime condizioni di lavoro. È un grande club familiare con una storia straordinaria. L’Udinese milita in Serie A da quasi 30 anni, un fatto davvero unico per un club di una città di 100.000 abitanti. L’Udinese si trova nella regione Friuli Venezia Giulia ed è il fiore all’occhiello della regione. Ora stiamo lavorando tutti insieme per dare nuova vita al club e costruire il progetto sui suoi successi».

PARTENZA SUPER – «Sono contento del nostro inizio. Nella nostra situazione, ogni punto vale oro. Tuttavia, tutto richiede tempo. L’idea del gioco e la direzione in cui vogliamo presentarci è una cosa, ma l’esecuzione vera e propria è un’altra. Abbiamo ancora molto lavoro davanti a noi, quindi i punti che abbiamo ottenuto finora facilitano il compito ai giocatori. Gli allenamenti a porte aperte? Nonostante una stagione negativa, i tifosi dell’Udinese sono sempre stati fedeli alla squadra e al club e li hanno sostenuti fino alla fine. Non tutti i club in Italia ricevono così tanto sostegno positivo nei momenti difficili dello sport. Con questa unità con i tifosi possiamo ottenere molto di più e competere meglio contro le migliori squadre del campionato. È nata così l’idea di aprire gli allenamenti ai tifosi. Siamo rimasti tutti sorpresi quando circa 2.000 tifosi si sono presentati per il primo allenamento pubblico durante la preparazione. Adesso vengono indipendentemente dal tempo. Sono felice che noi come club abbiamo preso questa decisione e non vedo l’ora che arrivi il prossimo allenamento pubblico».