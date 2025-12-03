 Runjaic dopo Juve Udinese: «Contro il Genoa sarà diverso»
Udinese News

Runjaic dopo Juventus Udinese: «Meglio nella ripresa, ma nel nostro miglior momento abbiamo concesso il rigore. Peccato essere usciti, ma contro il Genoa sarà diverso»

Runjaic

Runjaic dopo Juventus Udinese. Il tecnico dei friuliani ha parlato in conferenza stampa al termine del match di Coppa Italia perso 2-0

Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, ha analizzato nel post-partita la sconfitta per 2-0 in Coppa Italia in casa della Juventus, una gara che ha visto i friulani cedere nella ripresa dopo un avvio complicato. Il tecnico ha evidenziato differenze di valori, errori nei momenti chiave e l’atteggiamento positivo dei tanti giovani lanciati nella competizione.

COSA È MANCATO«Giocavamo in casa contro la Juventus, che è una delle squadre migliori d’Europa. È sempre difficile giocare contro di loro. Abbiamo fatto meglio nella ripresa, ma non è stato abbastanza per creare delle occasioni da gol. Poi nel nostro miglior momento abbiamo concesso il rigore del raddoppio ed è finita la partita».

SU PALMA«Ha giocato una partita solida. Noi volevamo vincere e passare il turno e l’ho fatto giocare perché si meritava di giocare. Oggi abbiamo finito con una squadra molto giovane ma con grande potenzialità. Peccato essere usciti, ma contro il Genoa giocheremo una partita diversa e con più coraggio».

