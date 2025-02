Runjaic: «Affrontare il Napoli non sarà facile. Sanchez? Sta migliorando, ma quella cosa è stata un grande ostacolo per lui»

Runjaic ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della gara di Serie A dell’Udinese contro il Napoli in coferenza stampa

NAPOLI – «Io credo il Napoli abbia ancora più fisicità rispetto a noi. Hanno sempre una sempre una percentuale più alta di km percorsi rispetto agli avversari, mette densità e qualità in campo, con anche qualità individuale. Dovremo essere giocare quindi in maniera intensa e compatta per portare a casa i punti. Giocheremo da squadra, dovremo dare tutto ciò che abbiamo per affrontare una squadra come il Napoli, per soffrire e ottenere dei punti»

INFORTUNI – «Davis si è allenato però ha avuto un po’ di raffreddore e spero che all’inizio della prossima settimana ritorni con noi e possa essere convocato. Giannetti verrà con noi a Napoli, anche Ehizibue si è allenato e sarà a disposizione per la partita»

SANCHEZ – «Sta migliorando, è un giocatore che purtroppo ha saltato la preparazione e il girone d’andata. Ha grande esperienza e ha bisogno di accumulare minuti per poter mostrare la sua esperienza e qualità. Non deve lavorare tanto in fase difensiva visto che non è la sua caratteristica principale ma come squadra dobbiamo essere capaci di lavorare in maniera compatta, dobbiamo disturbare il lavoro dell’avversario. Contro il Napoli non avremo tanto possesso palla e ce lo dobbiamo aspettare. Servirà quindi lavoro in fase di non possesso. Sanchez lo può fare ma non è nelle sue corde, ma non è lo stile di gioco più adatto a lui, bisogna essere pazienti, deve adattarsi, se ci sono altri ragazzi che possono dare in quel momento un contributo migliore possono giocare. Si è allenato molto bene in settimana, si prende responsabilità in allenamento, è uno dei leader, ma non posso dargli uno statuto particolare che lo farà giocare titolare tutte le partite. Gliel’ho detto fin dall’inizio quando è arrivato e lui lo ha accettato, lo capisce molto bene. È importante che anche quando non gioca dia i giusti segnali, che trasferisca la sua esperienza anche quando non gioca, non solo in campo ma anche come comportamento e mentalità. Sa anche lui che può migliorare ancora il suo livello di prestazioni qui ad Udine, non c’è bisogno di girarci intorno, può migliorare lui come tutti noi. Contro il Napoli dovremo andare oltre i nostri limiti, se si guarda alla qualità dei giocatori di questa squadra. Sarà una partita sicuramente più difficile rispetto a quella di Venezia, ma nel calcio non si sa mai, dovremo provare a sfruttare le nostre chance consapevoli che sarà una partita molto difficile».