Runjaic su Udinese-Cagliari: «Servirà essere attenti per portare a casa il risultato» - Calcio News 24

Udinese-Cagliari, Runjaic chiede attenzione e carattere: «Ora voglio la prima vittoria in casa»

Alla vigilia della sfida tra Udinese e Cagliari, in programma domenica 5 ottobre alle 12:30 alla Dacia Arena, è stato il tecnico bianconero Kosta Runjaic a presentare la gara in conferenza stampa. L’allenatore tedesco-polacco ha affrontato diversi temi, dalla condizione fisica dei singoli alla necessità di trovare continuità e concentrazione, evidenziando quanto questa partita sia cruciale per invertire il trend casalingo.

Runjaic vuole un’Udinese più cinica e disciplinata

«Contro il Sassuolo abbiamo disputato una gara solida, ma non è bastato. In alcuni momenti siamo stati poco efficaci, soprattutto in fase difensiva, dove è mancato l’ABC», ha dichiarato Runjaic, sottolineando come il margine d’errore debba essere ridotto al minimo. «Domenica arriva un Cagliari competitivo, ben messo in campo. Dobbiamo essere attenti, disciplinati e determinati: voglio vedere l’atteggiamento giusto per cercare la nostra prima vittoria casalinga in campionato».

Situazione in attacco: Bayo c’è, Buksa a mezzo servizio

Runjaic ha fatto il punto anche sulla situazione dell’attacco. «Bayo si è allenato con il gruppo e sarà convocato, anche se non ha ancora i 90 minuti nelle gambe. Ha mostrato buone cose in settimana e può essere importante. Buksa, invece, ha ripreso da poco: ha ancora il volto gonfio e indosserà una maschera. Potrebbe darci una mano se necessario».

Runjaic e il tema della discontinuità

Alla domanda sulle differenze di ritmo viste tra le varie partite, Runjaic ha spiegato che non si tratta di condizione atletica, ma di concentrazione e maturità. «In alcune fasi manchiamo di attenzione. In termini di esperienza siamo dietro a molte squadre, ma il potenziale c’è. L’obiettivo è competere ogni settimana, e quando questo non accade, come con il Sassuolo, mi arrabbio. Ma fa parte del percorso».

Lovric e la concorrenza a centrocampo

Infine, Runjaic ha parlato anche di Sandi Lovric, rientrato infortunato dalla nazionale. «Si allena bene, ma non è soddisfatto per il poco minutaggio. È normale, ma la concorrenza è alta. Da lui, vista l’esperienza, mi aspetto ancora di più. Avrà le sue occasioni e sarà fondamentale per la nostra crescita».

Runjaic chiude con un messaggio chiaro: «Contro il Cagliari voglio vedere energia e concentrazione dal primo all’ultimo minuto».