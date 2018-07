Il Napoli sta per chiudere il discorso con Youssouf Sabaly, terzino 25enne del Bordeaux. Oggi le visite mediche con gli azzurri. Arias l’alternativa

De Laurentiis poche ore fa aveva chiuso le porte al terzino senegalese Sabaly: «Siamo a minuti dalla chiusura con Arias, non c’è niente di vero su Sabaly» ma ieri ha dovuto ritrattare: «A me Sabaly risultava falso, stamattina non ho ancora fatto una riunione con Giuntoli, quindi ancora non lo so». Fatto sta che oggi il terzino destro del Senegal sarà in Italia per svolgere le visite mediche con il Napoli. Il Bordeaux, suo attuale club, ha dato l’ok perché il Napoli vuole valutare le condizioni del ragazzo dopo un piccolo infortunio al ginocchio.

Il 25enne terzino destro e sinistro del Bordeaux dunque ora è in pole per firmare col Napoli ma alcune settimane fa ci avrebbero scommesso in pochi perché ADL aveva chiuso le porte in faccia ai suoi agenti. Il ds Giuntoli ha ricucito i cocci e ora l’affare può decollare. L’alternativa, se la questione Sabaly non dovesse andare in porto, rimane Santiago Arias. Dal nuovo terzino dipenderà poi l’arrivo del nuovo portiere: se dovesse arrivare il colombiano, che è extracomunitario, il Napoli direbbe addio alla possibilità di ingaggiare il messicano Ochoa. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport.