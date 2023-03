Sabatini: « A Nainggolan voglio bene ma è un delinquente. Su Paredes e Leao...»

Walter Sabatini, direttore sportivo al momento senza squadra, ha parlato al canale Twitch di Gazzetta.it raccontando diversi aneddoti a 360°

Walter Sabatini, direttore sportivo al momento senza squadra, ha parlato al canale Twitch di Gazzetta.it raccontando diversi aneddoti a 360°. Le sue dichiarazioni:

«Sono affezionato a tutti i giocatori che ho portato in giallorosso, quello che più mi ha fatto arrabbiare è Nainggolan a cui voglio bene come un figlio, ma è un delinquente, è uno che se gli metti davanti 7-8 shottini se li beve tutti. Per lui la vita è un gioco, ma ha dei buoni sentimenti. È un esibizionista, avrebbero dovuto aiutarlo di più i suoi compagni, non dovevano assecondarlo ma marcarlo stretto. Paredes? Mi sta deludendo, ogni volta che lo vedo in campo mi viene un attacco di rabbia, sta avendo un’indolenza insopportabile. Ma è un buon giocatore, sa verticalizzare come nessuno in Europa. Leao? Può diventare un campione, ne ha tutte le stimmate. Forse gli manca un po’ di determinazione, quello che invece ha Kvaratskhelia: punta le difese per andare a rompere la porta, non per esibizionismo».